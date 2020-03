Pisa, Lisi: "Che gioia al gol, l'importante era portare a casa i tre punti"

Dopo il successo nel derby contro il Livorno, il centrocampista del Pisa Francesco Lisi ha commentato: "Ancora non ho realizzato, l’importante era portare a casa i tre punti soprattutto in una partita come questa. Preferivo ci fosse tutta la gente, ma l’importanza di questa vittoria resta. Ho provato una gioia indescrivibile al gol. Nel derby dell’andata avevamo mandato giù un boccone amaro, volevamo vincere a tutti i costi oggi, anche se in un clima surreale, ma l’importante è aver vinto. Festeggerò con la mia famiglia e i miei compagni, la dedica è a mio figlio Leonardo che compie gli anni tra poco. Dobbiamo giocare con questa mentalità, ogni partita dev’essere una battaglia, ci prendiamo questa sera e da domani pensiamo alla Salernitana".