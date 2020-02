vedi letture

Pisa, Lisi: "Ho un contratto coi nerazzurri fino al 2022: non vedo motivi per andare via"

Ospite negli studi di 50 Canale, l'esterno del Pisa Francesco Lisi, come riferisce tuttopisa.com, ha fatto il punto della situazione: "Il mister non vuole che sbagliamo l’approccio, che attacchiamo sin da subito e cerchiamo di indirizzare la partita. Ogni partita dev’essere come una finale, sappiamo che ci sarà da lottare ma con quell’atteggiamento che abbiamo sono convinto che possiamo dire la nostra. Contro il Chievo abbiamo iniziato forte, anche conquistando tanti calci d’angolo. Poi abbiamo preso gol, ma sapevamo di avere le possibilità di recuperarla. Dopo il pari abbiamo anche avuto un paio di occasioni per vincerla, ma abbiamo giocato contro una squadra forte come il Chievo e può starci questo risultato".

Si passa poi al suo ruolo: "D'Angelo e Taddei mi stanno dando una grande mano. Soprattutto il mister Taddei mi sa prendere usando bastone e carota, mi aiuta molto. Credo di aver fatto passi importanti nel corso di questi due anni e devo tanto a loro per ciò che mi hanno trasmesso. Già l’anno scorso il mister mi aveva proposto di fare il quinto, poi da gennaio mi disse che secondo lui potevo fare bene come terzino. Devo migliorare ancora molto nella fase difensiva, ma spero con il lavoro di riuscire a farlo".

E la nota va poi al mercato: "Ho un legame con il Pisa fino al 2022. Nel mese di gennaio sono arrivate anche a me tante voci di calciomercato di interessi presunti o reali di squadre come Cremonese o Crotone ma la mia priorità ed il mio unico pensiero è sempre stato quello di rimanere a Pisa. Io sto bene, la mia famiglia sta bene e non c’è nessun motivo per andare via".