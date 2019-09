© foto di Fabrizio Pozzi

Sesto gol stagionale per Michele Marconi, che prima della fine del primo tempo ha siglato l'1-1 di Pisa-Empoli. All'intervallo l'attaccante nerazzurro è intervenuto al microfono di Dazn: "Nonostante il gol subito, siamo stati bravi a rialzarci e trovare il pari. Non mi fermo più? Speriamo di no, faccio gli scongiuri del caso e vado avanti. Ci sarà un secondo tempo in cui dovremo battagliare ancora di più rispetto al primo".