© foto di Fabrizio Pozzi

Michele Marconi, match winner di Pisa – Pordenone, interviene ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio della sfida decisa dalla sua doppietta. Grande modestia nelle parole dell’attaccante, che però teme per il suo infortunio che lo ha tolto dalla contesa dopo mezz’ora: “Non lo so, non sono riuscito ad esultare sul primo gol. Era importante buttarla dentro, vediamo con i dottori l’entità del problema nei prossimi giorni”.

Oggi raggiunte le 10 reti: “Va bene per i gol, sono contento, se sono in doppia cifra è anche merito dei compagni. Anche quando non ci sono, i ragazzi danno sempre il massimo, come a Cittadella. Idolo della tifoseria? Mi sento una parte importante di questa squadra, ognuno ci mette del suo per raccogliere i mattoncini utili alla salvezza. Obiettivo? La salvezza, pensiamo a quella”.