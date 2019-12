Pisa, Marconi out. D'Angelo: "Masucci-Moscardelli? Carriere migliori"

Il Pisa ospita la Virtus Entella senza il bomber Marconi, decisivo nell'ultima contro il Pordenone e più in generale arrivato in doppia cifra quest'anno. In conferenza stampa, come riporta tuttopisa.it, il tecnico Luca D'Angelo non fa drammi: “È unico per caratteristiche ma non è insostituibile. Si tratta di un’assenza importante però se vediamo i suoi gol sono arrivati tutti da un’idea complessiva della squadra".

Cambierà l'approccio alla gara?

"Il modo di giocare non lo cambiamo, abbiamo giocatori che possono sostituirlo seppur con altre caratteristiche. Anche gli altri attaccanti hanno capacità di far gol dentro l’area di rigore. Dobbiamo pensare che chi scenderà in campo dall’inizio e chi subentrerà potrà farci vincere le partite. La squadra ha grandi potenzialità. Nel calcio di insostituibile c’è solo il pallone".

Le condizioni dell'infermeria.

"Saranno assenti Marconi, Pinato, Meroni, Varnier, Belli, Di Quinzio, Izzillo ed Asencio che ha una tendinopatia che non gli permette di allenarsi con continuità. Masucci è a disposizione. Con noi ci saranno anche Giani e Sibilio, non per riempire la panchina ma perchè sono convinto che possano darci una mano. Giani ha grandi qualità inespresse per responsabilità sua. Dipende solo da lui".

Si aspetta una partita difensiva dall’Entella?

"È una buona squadra che viene dal campionato vinto l’anno scorso, è una squadra che gioca e fa giocare. Escludo che venga a fare le barricate. Prevedo una partita molto aperta. Domani abbiamo quattro attaccanti che devono giocare in base alle loro qualità e lo faranno. Moscardelli e Masucci hanno fatto una carriera molto migliore di quella di Marconi quindi hanno la capacità per aiutarci a fare risultato pieno. Masucci ha recuperato ed è una certezza di questa formazione. Marin è un giocatore molto forte, tra quelli con maggiori prospettive anche di categoria superiore e può giocare domani dall’inizio o a gara in corso. In questo campionato c’è da temere ogni formazione, lo dice la classifica. Sono tutte partite durissime, lo sarà domani per noi ma anche per l’Entella”.