Pisa, Marconi: "Questo gol è l'apoteosi. Playoff? Vediamo al 31/7. Diamo sempre l'anima"

vedi letture

Decisivo con il suo gol nel recupero, l'attaccante del Pisa Michele Marconi commenta così il successo per 3-2 contro il Trapani ai microfoni di Dazn: "Ogni gol è importante, ma al 90’ e in una partita del genere è stata l’apoteosi: con questa vittoria abbiamo messo un’ipoteca sulla salvezza, ora vogliamo stupire tutti".

Il Pisa è ottavo, in piena zona play-off.

Mancano tre partite, preferisco non dire niente: noi cerchiamo sempre di vincere tutte le partite e poi vedremo, al 31 luglio tireremo le somme.

Era dal 1987 che il Pisa non vinceva cinque consecutive partite in casa.

Sono orgoglioso di questo gruppo: vogliamo far bene e stupire, diamo sempre l’anima per portare in alto questi colori.

Ai tifosi cosa dite?

Non è bello giocare senza pubblico, ma non ci sentiamo soli: la nostra gente ci fa sempre sentire il suo calore.

Ad agosto cosa farete?

O i play-off, o andremo al mare: vedremo cosa succederà.