Pisa, Marin: "Isolamento? Mi sembra di giocare a CoD. Ho imparato a suonare il piano"

Marius Marin, centrocampista del Pisa e dell’Under21 della Romania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla periodo di quarantena che sta vivendo nella città toscana: “Mi sono sentito in un’atmosfera simile a quella che trovo quando gioco a Call of Duty, non mi sarei mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere. Penso solo ad allenarmi col programma del nostro staff e a imparare cose nuove. Ho comprato un pianoforte con cui mi esercito ogni giorno”.