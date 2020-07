Pisa, Marin: "Siamo sulla strada giusta. Il gol? Un'emozione devastante"

vedi letture

Il centrocampista rumeno, classe '98, Marius Marin del Pisa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Pisa-Cittadella 2-0, valevole per la 32ª giornata della Serie BKT 2019/2020, che lo ha visto protagonista della rete del raddoppio nerazzurro all'83':

"Segnare è stata un'emozione devastante - dichiara il calciatore nerazzurro -. Cercavo il gol da tanto tempo (si tratta della prima rete tra i professionisti per lui, ndr). Spero che, da oggi in poi, segnerò di più. Mi dispiace di non aver potuto festeggiare insieme ai nostri, che ringrazio perché, in questo anno e mezzo, mi sono sempre stati vicini".

Sulla partita di oggi: "Abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita. Siamo sulla strada giusta".

Sulla condizione fisica dei nerazzurri: "Sinceramente stiamo bene. Dobbiamo ringraziare il nostro prof. per il nostro stato di forma. Dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo, giorno dopo giorno, se vogliamo arrivare in alto".