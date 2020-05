Pisa, Masucci e la ripresa: "Viviamo nell'incertezza. Finire la stagione sarebbe la cosa migliore"

In merito alla possibile ripresa del campionato di Serie B si è espresso anche Gaetano Masucci, attaccante del Pisa, ospite delle colonne del Corriere dello Sport<: “Vivo nell’incertezza come tutti - afferma -. Ogni giorno ce n’è una nuova. La Federazione spinge per ripartire. C’è da capire se si potrà tornare in campo con la situazione attuale del paese. La cosa migliore sarebbe mettere in pratica il protocollo medico e finire la stagione”.