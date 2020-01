Pisa, Masucci: "Pareggiare così brucia, dobbiamo avere fiducia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Pisa Gaetano Masucci ha analizzato a 50 Canale il pareggio contro la Juve Stabia: "Pareggiare così brucia perchè abbiamo dominato questa partita, dobbiamo limare quelle piccole cose che non vanno e prendere quello di buono. I tre punti sarebbero stati importanti per la classifica ma la prestazione resta. Questa squadra è in credito. Abbiamo avuto tante occasioni, un po’ per imprecisione e un po’ per sfortuna non abbiamo segnato di più - riporta TuttoPisa.com -. Se abbiamo preso gol vuol dire che qualcosa da mettere a posto c’è e lo faremo. Le prestazioni alla fine portano sempre punti, per questo dobbiamo avere fiducia. Dobbiamo migliorare ciò che abbiamo sbagliato ma l’atteggiamento anche sul piano tattico è stato quello giusto. Adesso riprendiamoci questi punti. Il gol fa piacere ma lo avrei barattato con la vittoria".