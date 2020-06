Pisa, Masucci: "Ripartenza? Chi saprà adattarsi alle nuove condizioni avrà la meglio"

vedi letture

L’attaccante del Pisa Gaetano Masucci intervistato nel corso della trasmissione Diario Nerazzurro ha parlato della strana stagione che si sta vivendo e del ritorno in campo della Serie B fra 10 giorni: “Oltre al pallone la cosa che mi è mancata di più è stato lo spogliatoio. Ora dopo qualche giorno di rodaggio stiamo tornando alla normalità pur nel rispetto del protocollo. Infortunio? Adesso è tutto alle spalle, non era una cosa gravissima avrei saltato 2-3 partite ma non di più. Ci ho lavorato in maniera specifica e ora sono nelle condizioni giuste con la ricerca della miglior condizione, per la quale serviranno le partite. - continua Masucci come riporta tuttopisa.it - Il ritorno in campo sarà qualcosa di nuovo rispetto a quello a cui eravamo abituati, chi sarà più bravo ad adattarsi alla nuova situazione avrà la meglio. La nostra squadra è predisposta al sacrificio e di sicuro cercheremo di fare del nostro meglio, conoscendo i miei compagni non credo che ci sia il rischio di sottovalutare l’avversario o avere un calo di tensione. Salernitana? È un avversario molto valido con un organico di valore e guidato da un da un ottimo allenatore. Ha tante caratteristiche importanti per la categoria, un ottimo mix e per noi sarà difficile. Poi ci mancheranno i nostri tifosi e per squadre come la nostra, ma anche la Salernitana, questo peserà sicuramente. Dobbiamo tenere i piedi per terra e cercare di alzare l’asticella, guardandosi indietro con la consapevolezza di ciò che abbiamo fatto senza mollare mai”.