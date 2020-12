Pisa, Mazzitelli: "Peccato per il pareggio, ma era importante anche dar continuità"

vedi letture

Autore del gol che pareva aver messo in sicurezza la gara, prima che la stessa fosse ripresa dal ChievoVerona, Luca Mazzitelli ha poi parlato in sala stampa. Queste le parole del centrocampista del Pisa: "Sono contento di essermi sbloccato, era un gol che aspettavo ma mi dispiace non abbia portato i tre punti alla squadra, secondo me avevano fatto una gara giusta che stavamo portando a casa: si è però poi complicata, siamo rimasti anche in dieci, ma comunque l'abbiamo pareggiata. Chiaro, quando sei sul 2-0 in casa si parla più di due punti buttati, però era importante dare continuità, prendiamoci questo punto e testa alla prossima gara, per prenderci quello che non abbiamo preso oggi. In questo ultimo mese abbiamo raccolto quello che avevamo perso nelle prime giornate, abbiamo risistemato un po' la classifica ma il campionato è lungo, prima della sosta mancano ancora tre partite, quindi cerchiamo di farle al meglio per andare a riposo con più punti possibile. Siamo uniti, lottiamo, ora viviamo tutto bene".

Prosegue: "Ripeto, però, testa al Cosenza, in questo mese ci sono molte gare: sarà impegnativo, a livello fisico e mentale, ma a noi giocare ci piace, qua per altro siamo tanti e abbiamo dimostrato di poter contare su tutto il gruppo".

Infine, una dedica speciale: "La dedica è per la mia famiglia, mio padre è giornalista e ed era in tribuna, mi ha fatto piacere".