Pisa, Minesso sulla tripletta al Novara: "Feci un patto: avrei pagato una crociera a un tifoso"

Attraverso i canali social del Pisa, così come riferisce il sito ufficiale della società, è stato il trequartista Mattia Minesso a fare il punto della situazione. Raccontando anche un inedito aneddoto circa la tripletta che ha segnato nello scorso campionato nella gara interna contro il Novara: "In quel weekend erano venuti a trovarmi degli amici ed erano anche venuti allo stadio. Dopo la partita siamo andati in centro e siamo stati con loro a vedere la Torre e ovviamente abbiamo festeggiato. Dopo la partita ho preso il pallone, l’ho portato negli spogliatoi e l’ho fatto firmare a tutta la squadra e allo staff. Adesso lo tengo a casa e lo conservo sempre come un bellissimo ricordo di quella giornata”.

Giornata che si era aperta con un retroscena: "La mattina prima della partita eravamo in ritiro e si è avvicinato a me un turista che alloggiava nel nostro stesso hotel. Ha iniziato a farmi domande sul calcio e poi ha deciso di fare una scommessa: se avessi fatto 3 gol nella partita del pomeriggio io avrei dovuto pagare a lui e alla sua famiglia una crociera. Io accettai, ovviamente, perché non pensavo proprio potesse succedere una cosa del genere e invece… Non so se è stata una fortuna o meno che quel turista non mi abbia lasciato il suo nome: non ho dovuto pagare la mia scommessa ma magari mi avrebbe nuovamente portato bene”.