Pisa-Monza 1-1, le pagelle: Marconi il solito rapace, Bellusci con macchia. Boateng, solo un tacco

PISA-MONZA 1-1 - 46' Frattesi (M), 81' Marconi (P)

PISA

Perilli 5,5 - Avrebbe potuto fare di più sul tiro sul primo palo di Frattesi che vale l'1-0 temporaneo del Monza. Per il resto nessun errore.

Birindelli 6 - E' buona la prima per il figlio d'arte. Il terzino del Pisa si destreggia bene in ambo le fasi. Dal 79' Pisano s.v.

Varnier 6,5 - Dopo due gravi infortuni, questa deve essere la stagione giusta per mostrare le sue grandi doti. E già col Monza comincia a farlo: una garanzia in difesa per D'Angelo.

Caracciolo 6 - A volte è troppo irruento, ma ciò che conta e non farsi scappare gli avversari e l'ex Brescia ci riesce quasi sempre.

Lisi 6,5 - Specie nel primo tempo spinge tantissimo sulla corsia mancina. E' un motorino anche nel finale e sfiora il gol: una traversa a referto. Un po' a sorpresa, è il più pericoloso.

Siega 6,5 - Non gioca da trequartista, bensì da mezzala e questo lo porta a correre a più non posso in entrambe le fasi. Si sacrifica molto e il pubblico apprezza: tanti applausi al momento del cambio. Dal 69' Soddimo 5,5 - Qualche errore di appoggio di troppo.

De Vitis 5,5 - Si vede poco, troppo poco. Nonostante nel primo tempo il Pisa spinga di più, il vertice basso commette qualche errore di troppo. Dal 57' Marin 6 - Appena guarito, entra bene in partita. Da un suo lancio in area nasce il pari di Marconi.

Mazzitelli 6 - Comincia da mezzala e regala tanti buoni passaggi. Nel secondo tempo, da vertice basso, si occupa più di interdire.

Gucher 5,5 - Resta incollato a Barberis nel primo tempo. Partita di sacrificio, ma con la sua tecnica avrebbe potuto incidere di più in zona gol. Dal 79' Alberti s.v.

Marconi 6,5 - Bellusci lo segue come un'ombra e ci lotta soprattutto nei duelli aerei. Nel primo tempo sbaglia qualche palla-gol di troppo, ma nella ripresa si riscatta con la rete che vale l'1-1 e la sua novantottesima gioia personale in Serie B. Il solito rapace. Dal 69' Masucci 5,5 - Ha pochi palloni giocabili.

Palombi 5,5 - Alla prima con la maglia del Pisa si presenta creando la prima occasione della partita, senza però centrare la porta. E per tutto il resto del match non riesce ad aggiustare la giusta mira.

MONZA

Sommariva 6,5 - Con i due portieri 'titolari' out, stasera tocca a lui. E l'ex Genoa, pur subendo un gol, risponde presente con diversi interventi in sicurezza, uno su tutti: il miracolo su Palombi nel primo tempo.

Lepore 6 - Prima stagionale con la fascia al braccio e arriva la solita prova generosa.

Paletta 6 - Bravo ad impostare, coi suoi piedi buoni il lancio per le incursioni di terzini e centrocampisti è sempre una soluzione. A volte un po' macchinoso dietro.

Bellusci 5,5 - Una partita quasi impeccabile. Poi, però, arriva l'errore nell'azione del gol di Marconi: è lui che rinvia centralmente (un difensore non deve farlo mai) e regala la palla del pari all'avversario.

Donati 6 - Su e giù sulla fascia, se la cava bene sia quando c'è da difendere che da spingere.

Frattesi 7 - Un secondo prima lo vedi fare a sportellate dietro, quello dopo è già dall'altro lato a combinare coi compagni. Disciplinato, lucido e instancabile. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova da MVP della partita. Dal 79' Armellino s.v.

Barberis 5 - E' la principale fonte di gioco del Monza, ma stasera c'è Gucher che non lo molla e fa più fatica del solito.

Barillà 5,5 - Va ad un passo dal gol, colpendo una traversa che ancora trema. Nella ripresa però la stanchezza si fa sentire e comincia a sbagliare palloni anche semplici.

Machin 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo, scambiando bene con i compagni e mettendo a referto l'assist per il gol del Monza. Dal 71' Colpani s.v.

Boateng 5,5 - Alla prima con il Monza si distingue per un colpo di tacco illuminante per il temporaneo 1-0, prima e dopo poco altro. Deve ancora entrare negli schemi, ma siamo ancora all'inizio. Dall'80' D'Errico s.v.

Finotto 6,5 - Chance dal primo minuto per le assenze degli altri attaccanti e l'ex SPAL non fa mancare il suo apporto offensivo. Il suo gioco spalle alla porta è fondamentale per la manvora del Monza. C'è anche il suo zampino nell'azione del gol di Frattesi. Dal 63' Mota Carvalho 6 - Si dà da fare, una mezzora sufficiente.

