vedi letture

Pisa, Moscardelli: "La situazione di classifica? Non l'ho mai guardata"

L'attaccante del Pisa Davide Moscardelli ha commentato così in zona mista il match salvezza perso contro il Venezia: "Purtroppo è mancato finalizzare, ci abbiamo provato tutta la partita, ma non è andata - ha esordito -. E’ un periodo un po’ così, lo spirito è quello giusto. Non era semplice anche dopo la partita scorsa. All’inizio un po’ di timore c’è stato. A me cambia poco la situazione di classifica, non l’ho mai guardata. Dobbiamo far passare questo momento e può passare solo per merito nostro e con le nostre forze, lavorando per trovar rimedio a questa situazione. Un’altra cosa che sta succedendo è che prendiamo quei gol nei momenti migliori, ma sarei stato più preoccupato se non fosse arrivata la reazione. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta”, riporta sestaporta.news.