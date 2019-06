Pisa, Moscardelli: "Orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo"

© foto di Uff. Stampa Arezzo

Davide Moscardelli affida a un post pubblicato sul proprio profilo Instagram i propri ringraziamenti per la promozione in Serie B ottenuta col Pisa.

"Grazie ragazzi... Anzi amici! Siete stati meravigliosi, e sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo. Avrei tanta gente da ringraziare ma un solo post non basterebbe. È stato un anno lungo e complicato, soprattutto quando eravamo lontani dalle prime zone di classifica, ma proprio in quel momento ho capito che uomini avevo al mio fianco. Ci siamo parlati e si vedeva che tutti pensavamo di poter fare qualcosa di grande. Da lì è partita una cavalcata fantastica, che ci ha portato a raggiungere un oBiettivo grandioso. Non posso non ringraziare anche i tifosi, che sono stati determinati per il risultato finale.

Vincere un campionato è bello, ma vincerlo per la prima volta alla soglia dei 40 è davvero FANTASTICO!

Un ringraziamento speciale va a mia moglie, non è stato facile stare lontani, ma grazie ai tuoi consigli ed incoraggiamenti mi hai aiutato a superare i momenti più difficili. Grazie Amore!"