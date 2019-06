Pisa, Moscardelli: "Voglio restare per chiudere la carriera in B"

© foto di Uff. Stampa Arezzo

L'esperto attaccante del Pisa Davide Moscardelli, che con i suoi gol ha contribuito alla promozione del Pisa in serie B, è stato intervistato da Sky: "Ancora mi diverto, non solo la domenica, anche durante la settimana. Quest'anno ho trovato un gruppo giovane e sono stato molto bene con loro. Sicuramente il prossimo anno continuerò qui: dopo le vacanze mi incontrerò con la società. Ultimo anno? L'idea è questa, vedremo. Sarebbe bello chiudere la carriera in serie B".