Pisa, nerazzurri subito al lavoro in vista del match contro l'Ascoli di lunedì

Immediato rientro in città per il Pisa Sporting Club, reduce dalla sfortunata trasferta di Cosenza. Un volo charter ha riportato questa mattina all’aeroporto ‘Galilei’ la squadra nerazzurra che già nel pomeriggio riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Dietro l’angolo c’è già, infatti, il turno infrasettimanale del campionato cadetto penultimo impegno della stagione regolare. L’appuntamento è fissato per lunedì (ore 21.00) quando all’Arena arriverà l’Ascoli. Breve ed intenso, dunque, il programma delineato dallo staff tecnico guidato da Luca D’Angelo: allenamenti pomeridiani, oggi e domani, al Centro Sportivo di San Piero a Grado e quindi lunedì mattina consueta rifinitura all’Arena Garibaldi.