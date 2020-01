Pisa, non solo Millico. In arrivo anche il centravanti Vido

© foto di Andrea Rosito

Luca Vido si appresta a salutare il Crotone, dove ha collezionato finora 13 presenze senza però segnare, per approdare al Pisa. Il club toscano infatti avrebbe trovato l’accordo con l’Atalanta, proprietaria del cartellino, per il prestito del classe ‘97. Lo riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport. Vido non sarà però l'unico acquisto del club toscano in avanti visto che i nerazzurri hanno superato la concorrenza del Chievo per il talentino Vincenzo Millico del Torino.