Pisa, Palombi scuote l'ambiente: "A Vicenza cercheremo la vittoria con le unghie e con i denti"

Il gol segnato a Chiavari non è bastato, il Pisa, contro l'Entella, non ha superato il terzo turno della Coppa Italia. A margine del confronto, l'autore della rete, Simone Palombi, ha fatto il punto della situazione: "La vittoria ci poteva stare, abbiamo creato tanto, li abbiamo messi sotto ma dopo l'1-1 non siamo riusciti a chiudere la gara, a dare quel qualcosa in più che ci avrebbe permesso di centrare la qualificazione al turno successivo: questo ci deve servire da lezione, usciamo sconfitti da una gara che per lunghi tratti abbiamo meritato, serve più attenzione ai piccoli dettagli che poi fanno la differenza. Ci è capitato spesso, ma stiamo lavorando bene, c'è solo bisogno di più attenzione e grinta per portare a casa il risultato: portiamo a casa meno di quanto dimostriamo, ma questo serve da campanello d'allarme, anche se sono convinto che conquistare la prima vittoria stagionale darebbe il là a un altro percorso: stiamo dando tutto per questa maglia, nei singoli allenamenti e anche fuori, siamo uniti".

Prosegue poi: "Sono deluso dalla gara, dalla sconfitta. Sì, mi fa piacere aver segnato il primo gol con il Pisa, ma volevo, come i miei compagni, la vittoria. L'importante era vincere, e non ci siamo riusciti. Ma c'è poco tempo per pensare, ci rimettiamo in carreggiata per invertire un trend negativo".

Conclude con una nota sulla sfida di Vicenza: "Dobbiamo sbloccarci e fare punti, non conta dove giochiamo. Ogni gara la prepariamo allo stesso modo, cercheremo la vittoria con le unghie e con i denti".