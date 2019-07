Pisa, per Cardelli si muovono tre club di Serie C

© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro di Daniele Cardelli è lontano dal Pisa anche se al momento non è ben chiara quale sarà la sua destinazione. Il portiere classe ‘95, come riferisce La Nazione, è molto richiesto da club di Serie C tanto che nelle ultime ore Alessandria, Fano e Rimini avrebbero bussato alla porta dei toscani per chiedere informazioni.