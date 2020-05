Pisa, per domani convocato il Gruppo Squadra: effettuazione test per ripresa

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Pisa comunica di aver provveduto alla convocazione del "Gruppo Squadra" per martedì 26 maggio, in modo da poter procedere all’esecuzione dei test previsti dal protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche.

Come riferisce sempre la squadra toscana, nei prossimi giorni sarà comunicato l’esito dei suddetti test unitamente al programma del Gruppo Squadra.