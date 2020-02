Pisa-Perugia, i convocati di Cosmi: out Angella e Iemmello. E sempre fuori Falzerano

Delicata sfida in quel di Pisa per il Perugia, pronto al match dell' "Arena Garibaldi", che si giocherà domani pomeriggio alle 15:00:

Rispetto alla gara contro l’Empoli, rientrano i difensori Benzar e Nzita e l'attaccante Capone, mentre sono out i già noti Angella, infortunato, e Iemmello, appiedato dal giudice sportivo; anche per questa partita, non rientra tra i convocati Falzerano, che da titolare inamovibile è passato a non trovare spazio neppure in panchina.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Albertoni, Fulignati, Vicario.

DIFENSORI: Benzar, Di Chiara, Falasco, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi.

CENTROCAMPISTI: Carraro, Dragomir, Greco, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia.

ATTACCANTI: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Melchiorri.