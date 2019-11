© foto di Giuseppe Scialla

Allenamento di rifinitura per il Pisa, in vista della sfida contro il Pescara. Seduta tecnico-tattica con simulazioni di gioco, tiri in porta e calci piazzati. Al termine il tecnico D'Angelo ha diramato i convocati. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: D’Egidio, Gori, Perilli

Difensori: Aya, Belli, Benedetti, Ingrosso, Izzillo, Liotti, Meroni,

Centrocampisti: De Vitis, Di Quinzio, Gucher, Lisi, Marin, Minesso, Pinato, Siega, Verna

Attaccanti: Asencio, Fabbro, Marconi, Masucci, Moscardelli.