Pisa, Pisano: "Col Perugia gara importante per entrambi: fondamentale l'atteggiamento"

All'interno della trasmissione tv Il Nerazzurro, programma di 50 Canale, il difensore del Pisa Eros Pisano ha affrontato varie tematiche sulla fase che sta attraversando la squadra e sul prosieguo del campionato: "In queste due sconfitte dobbiamo salvare la prestazione. Dobbiamo capire gli errori e lavorarci sopra per evitarli. Il nostro pubblico ci ha sempre supportato e sta a noi trascinarlo durante la partita: soprattutto in casa va invertita la tendenza e dobbiamo creare una mentalità vincente, agguerrita e bisogna avere più motivazioni degli altri. Siamo compatti, la squadra è tranquilla e si allena nel migliore dei modi. Si è creato un legame forte con questi colori da parte di tutti. Contro il Perugia sarà una partita importante da preparare al meglio: abbiamo rispetto per gli umbri ma dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Abbiamo tutte le qualità e il potenziale per fare bene. Sappiamo che anche per loro sarà una gara molto importante. Il nostro atteggiamento sarà fondamentale".

Nota conclusiva su mister Luca D'Angelo: "Il mister è chiaro come lo vedete, sa dove lavorare e analizza bene la partita. Il lavoro quotidiano ci dà la fiducia per giocarci la partita al sabato nel migliore dei modi. Facciamo quello che ci dice perché crediamo in lui. I ragazzi con un po’ più di esperienza danno il loro contributo perché sappiamo il valore della squadra e che la salvezza è a portata di mano".