Pisa, Pisano: "Gol decisivo all'esordio: emozione. In Inghilterra sono cresciuto molto"

E' il sito ufficiale del Pisa a riportare le parole che il difensore nerazzurro Eros Pisano ha rilasciato a Hellas Live: “Sono un ‘Pisano’ a Pisa (ride, ndr). Appena firmato il contratto mi sono trovato in campo e ho segnato nel finale il gol decisivo in una partita rocambolesca con la Cremonese: è stato veramente bello, una bella sensazione dopo sei mesi senza squadra. Una grandissima emozione che mi sono goduto al cento per cento“.

Pisa ha segnato anche il suo rientro in Italia, dopo una bella avventura in al Bristol City: “Stavo bene in Inghilterra, ma con la famiglia vicino e la conoscenza della lingua è tutto più bello. A Bristol ho conosciuto una cultura diversa, con stadi diversi e la porterò sempre nel mio bagaglio personale. A Pisa poi ho ritrovato anche Antonio Caracciolo: eravamo grandi amici e quando ritrovi compagni di squadra con cui ti sei trovato bene è sempre un piacere”.

Nota finale, poi, sulla situazione attuale: “In questo momento la salute è fondamentale, viene prima di tutto e sono convinto che quando torneremo in campo sarà perché ci saranno le condizioni necessarie per farlo. Il mio pensiero in questo momento va soprattutto a chi ha perso una persona cara“.