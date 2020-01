Pisa, Pisano: "Tanta emozione per il gol. Obiettivo salvezza, poi vedremo"

© foto di Federico De Luca

A Dazn, al termine della gara vinta contro la Cremonese, parla il difensore del Pisa Eros Pisano, match winner della gara. Queste le sue parole: "Tanta emozione per il gol vittoria, una rete incredibile, sono davvero emozionato. Abbiamo fatto una grande partita, con grande carattere l'abbiamo ribaltata e vinta, sono davvero molto contento. Non abbiamo mai mollato, ho trovato un grande spogliatoio, un gruppo molto coeso. A fine primo tempo D'Angelo ci ha detto di andare a giocarla, di lottare fino alla fine. La nostra dimensione? Presto per dirlo, dobbiamo pensare gara dopo gara. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi una volta conquistata la permanenza vedremo cosa fare".