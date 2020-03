Pisa, Pisano: "Vittoria meritata ma ora servono altre 12 partite così"

Dopo il successo sul Perugia, il difensore del Pisa Eros Pisano ha commentato in sala stampa: "Sappiamo che dobbiamo fare altre 12 partite così. Oggi abbiamo migliorato quegli errori commessi nelle precedenti partite, siamo stati più furbi e aggressivi. Credo che la vittoria sia meritata. Siamo stati più concreti, cinici - riporta TuttoPisa.com -. Sapevamo che era difficile perchè anche loro avevano bisogno di punti, abbiamo trovato il gol e tenuto bene il risultato. Per il morale è una vittoria che vale tanto, era importante reagire per le partite che ci aspettano in questa settimana a partire dalla trasferta di Crotone che sarà difficilissima. Soprattutto quando giochiamo in casa dobbiamo creare la mentalità vincente perchè un pubblico così ce l’hanno da poche parti. Oggi è stato bello tornare a giocare dal 1′, questo è un ottimo gruppo che lavora tanto durante la settimana con grande umiltà però non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo continuare a combattere come abbiamo fatto oggi".