© foto di Fabrizio Pozzi

Per il posticipo di Serie B il Pisa ritrova il bomber Marconi in attacco. Al suo fianco giocherà Masucci con Minesso alle loro spalle. A centrocampo c'è Gucher e non Siega, mentre in difesa Lisi agirà da terzino mancino. Nelle fila neroverdi invece l'attacco è affidato a Strizzolo e Ciurria con Miruraca sulla trequarti. A centrocampo Gavazzi e Pobega con Burrai, mentre in difesa la coppia centrale sarà quella formata da Barison e Camporese. Queste le formazioni ufficiali:

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher, Pinato; Minesso; Masucci, Marconi. Allenatore: D’Angelo

Pordenone (4-3-1-2) : Di Gregorio; De Agostini, Barison, Camporese, Almici; Gavazzi, Pobega, Burrai; Misuraca; Strizzolo, Ciurria. Allenatore: Tesser