Pisa, pres. Corrado: "Vogliamo riprovare a raggiungere i play-off. Squadra va confermata"

Giuseppe Corrado, presidente Pisa, ha parlato a Radio Sportiva: "Playoff mancati? Un peccato, nelle ultime partite eravamo in forma e confidenti di raggiungere l'obiettivo. Moscardelli? È il vero capitano, non ha bisogno di parlare per farsi capire. D'Angelo? È un allenatore propositivo, ha credibilità nell'ambiente e ha grande carisma che i giocatori percepiscono. Il nostro progetto è continuare su questa, quindi prendere giocatori giovani di proprietà integrati poi con alcuni prestiti. La nostra volontà è di resistere alle lusinghe degli altri club per i nostri talenti, senza però voler precludere possibilità a nessuno. La squadra deve essere confermata, i dirigenti sono al lavoro. Obiettivo? Non può che essere i playoff, dobbiamo cercare di continuare a crescere. Dopo averli mancati per la classifica avulsa, prima volta che accade, vogliamo riprovarci".