Pisa-Salernitana, Ventura-Cerci... un decennio dopo

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Un decennio, o meglio, 11 anni da quando Giampiero Ventura e Alessio Cerci calcarono insieme, per l'ultima volta, il prato dell' "Arena Garibaldi". Ma, in una serata dal retrogusto amarcord, i due torneranno a Pisa, a calcare quel terreno, anche se con una maglia diversa. Quella della Salernitana, avversaria dei nerazzurri nella 10^ giornata del torneo.

I fasti della stagione 2007-2008 - Un calcio diverso, ma un ritorno al passato, con la memoria non sempre guasta. Era il 12 luglio 2007 quando Cerci venne dato in prestito, dalla Roma, al Pisa, dove conquistò immediatamente la fiducia di Ventura, che decise di schierare il classe '87 subito titolare. Fiducia ripagata fino al 12 febbraio 2008, quando, dopo un contrasto con Tacchinardi, Cerci ebbe la peggio e dovette fermarsi due mesi: sfortunato il rientro, uscì in barella dal campo di Lecce per la rottura del menisco mediale unita a un'infiammazione del crociato anteriore. Un'assenza che non aiutò nella corsa verso la A, arrestatasi alla semifinale dei playoff proprio contro i salentini.

Ventura e l'amaro addio - Se Cerci l'anno dopo approdò all'Atalanta, Ventura rimase a Pisa, confermato in estate dopo un tormentato cambio di proprietà, che alla fine portò alla retrocessione e alla successiva esclusione dai campionato professionisti da parte della CO.VI.SOC. per dissesto patrimoniale. Il mister, però, non terminò la stagione, ma fu esonerato il 19 aprile 2009 dopo quattro sconfitte consecutive, nonostante una tranquilla posizione in classifica, non lasciando però un buon ricordo tra tutti i tifosi del club toscano.

La serata dell' "Arena" - Difficile prevedere quella che sarà l'accoglienza ai due protagonisti di una delle più belle annate della storia recente della società nerazzurra. Ma poco importa, perché quel che conta sono i 90' che andranno in scena: la vittoria, per le due squadre, è l'unica cosa che conta. Classifica diversa, motivi diversi: ma stessa determinazione.