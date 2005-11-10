Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore

Il rendimento di Motiejus Sapola ha attirato rapidamente l'attenzione anche fuori dalla Liguria. Il difensore lituano classe 2006, di proprietà del Pisa e arrivato allo Spezia in prestito durante l'estate, si è imposto fin da subito come uno dei punti fermi della squadra, contribuendo alla partenza positiva dei liguri, attualmente in vetta al Girone B di Serie C.

Le prestazioni del giovane centrale non sono passate inosservate e hanno attirato l'interesse di altri club. In particolare, Bologna e Frosinone hanno inserito il suo nome nella lista dei giocatori da seguire, interessandosi alla sua crescita.

Il futuro di Sapola passa però dagli accordi già definiti tra Pisa e Spezia. Nel contratto di prestito è infatti prevista un'opzione di riscatto a favore dei liguri e una di controriscatto per il club toscano. Due clausole che, secondo quanto riportato da La Nazione, verranno esercitate da entrambe le società. Sarà dunque il Pisa ad avere l'ultima parola sul futuro del difensore, nonostante l'interesse delle altre pretendenti.