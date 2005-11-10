Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:00Serie B
11.11.2026 14:00Serie B
Fonti preferite
Il difensore classe 2006 è un punto fermo dello Spezia capolista: Bologna e Frosinone lo seguono, ma il Pisa deciderà il futuro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il rendimento di Motiejus Sapola ha attirato rapidamente l'attenzione anche fuori dalla Liguria. Il difensore lituano classe 2006, di proprietà del Pisa e arrivato allo Spezia in prestito durante l'estate, si è imposto fin da subito come uno dei punti fermi della squadra, contribuendo alla partenza positiva dei liguri, attualmente in vetta al Girone B di Serie C.

Le prestazioni del giovane centrale non sono passate inosservate e hanno attirato l'interesse di altri club. In particolare, Bologna e Frosinone hanno inserito il suo nome nella lista dei giocatori da seguire, interessandosi alla sua crescita.

Il futuro di Sapola passa però dagli accordi già definiti tra Pisa e Spezia. Nel contratto di prestito è infatti prevista un'opzione di riscatto a favore dei liguri e una di controriscatto per il club toscano. Due clausole che, secondo quanto riportato da La Nazione, verranno esercitate da entrambe le società. Sarà dunque il Pisa ad avere l'ultima parola sul futuro del difensore, nonostante l'interesse delle altre pretendenti.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lo Spezia si gode la crescita di Sapola: ma la Serie A ha già messo gli occhi sul lituano
Immagine news 2
Spezia, Sapola sempre più convincente. Il ct della Lituania ci pensa per novembre
Immagine news 3
Spezia, mister Turati riabbraccia Sapola: il difensore arriva dal Pisa in prestito

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
14:48 Serie B
Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine news 2
14:00 Serie B
Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine news 3
13:34 Serie B
Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Immagine news 4
13:11 Serie B
Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci
Immagine news 5
12:35 Serie B
Nasce "Fight for Samp", il videogioco dei tifosi della Sampdoria: il boss finale è il Viperetta
Immagine news 6
10:58 Serie BTMW
TMWFrenato dagli infortuni, Castrovilli ora è pronto per ripartire. A 29 anni non è troppo tardi
Immagine news 7
10:49 Serie B
Più presenze con la Slovacchia che con il Verona: Suslov che farà a gennaio?
Immagine news 8
10:19 Serie B
Il Palermo di Inzaghi viaggia spedito in Serie B: i numeri da record dopo 11 giornate
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027
Immagine top news n.1 Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima
Immagine top news n.2 Osmajic trascina il Genoa, l'agente: "Non è una sorpresa. Ecco le altre italiane che lo volevano"
Immagine top news n.3 Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Immagine top news n.4 Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto
Immagine top news n.5 Como, il ds Ludi: "Ramon? Ogni anno Nico Paz deve tornare al Real, e poi..."
Immagine top news n.6 L'Inter perde i pezzi: dopo Bonny, si fermano anche Thuram e Stankovic. Chivu preoccupato
Immagine top news n.7 Italia, Zaniolo lascia Coverciano e spiega perché. Liberali e Cisse parlano in conferenza
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Bologna, Palladino ha un carattere come quello dei grandi tecnici"
Serie A
Immagine box news Serie A Camoranesi: "Italia, non c'è altra strada che chiamare i giovani. Mancini ct? L'ho approvato"
Immagine box news Serie A Napoli, spaccatura tra Lang e i tifosi: cos'è successo. Manna pensa ai sostituti
Immagine box news Serie A Milan, Moreira: "Io decisivo nel derby con l'Inter. Il 22 di Kakà? Provo a farmi un nome da solo"
Immagine box news Serie A Sala non molla sul Generali Stadium: "Non intendo avere ripensamenti su questo processo"
Immagine box news Serie A Ronaldinho torna in campo, parla l'ultimo che l'ha visto giocare: "È ancora di un'altra categoria"
Immagine box news Serie A Napoli su Zabi e Tati? Manna: "A volte vengono accostati nomi che non abbiamo mai trattato"
Serie B
Immagine box news Serie B Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine box news Serie B Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine box news Serie B Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Immagine box news Serie B Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci
Immagine box news Serie B Nasce "Fight for Samp", il videogioco dei tifosi della Sampdoria: il boss finale è il Viperetta
Immagine box news Serie B Frenato dagli infortuni, Castrovilli ora è pronto per ripartire. A 29 anni non è troppo tardi
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, quanto giocherà Ronaldinho? Atteso per la rifinitura, potrebbe partire titolare
Immagine box news Serie C Il Potenza di Tisci secondo solo al Barcellona di Yamal: il dato sui gol fatti
Immagine box news Serie C "Sistema arbitrale corrotto e mafioso". Lo sfogo di Criscitiello dopo Folgore Caratese-Carpi
Immagine box news Serie C Tutti a vedere il ritorno di Ronaldinho? La Curva del Ravenna: "Tolleranza zero per colori di altri club"
Immagine box news Serie C L'ex Bari Andrisani: "Marino ha portato giocatori all'altezza. E a gennaio interverrà ancora"
Immagine box news Serie C Bagatti gioca la Serie C: "Le 9 squadre che lotteranno per la promozione in B"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi