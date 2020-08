Pisa, si lavora al ritorno di Varnier e Vido dall'Atalanta

Il Pisa sembra intenzionato a riportare in Toscana il difensore Marco Varnier, classe ‘98, e l’attaccante Luca Vido, classe ‘97, entrambi di proprietà dell’Atalanta. Il primo, che è finito nel mirino anche della SPAL, avrebbe messo com priorità il ritorno nel club nerazzurro, mentre il secondo vuole capire quali siano le sue prospettive prima di accettare la proposta anche se, come riferisce tuttopisa.it, il ritorno in Toscana appare la strada più quotata.