Pisa, Siega: "L'amarezza di Frosinone sarò la spinta per un futuro importante"

Il Pisa è stato a un passo dal sogno: solo la classifica avulsa ha impedito ai nerazzurri di disputare i playoff, ma il bilancio dell'anno non può che essere positivo. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il centrocampista Nicholas Siega: "Dispiace non essere approdati ai playoff, ce lo meritavamo per come avevamo condotto la stagione, arrivati a quel punto ci credevamo davvero, peccato non esserci riusciti: ma l'amarezza di Frosinone ce la portiamo dietro per fare ancora meglio l'anno prossimo, deve essere la spinta per un futuro importante, perché abbiamo fatto un grandissimo campionato. L'obiettivo era la salvezza, ma con il passare delle partite volevamo fare qualcosa di più: dispiace non sia bastato, ma è una base per ripartire".

Sul suo personale: "Sono contento. Ero arrivato qui con buonissimi presupposti, e alla fine ci sono riuscito. E' stato sicuramente un anno particolare sotto tanti punti di vista, ma io sono soddisfatto, e spero di aver dato una mano alla squadra".