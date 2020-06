Pisa, Soddimo: "Il pareggio ci sarebbe stato stretto, volevamo la vittoria ed è arrivata"

vedi letture

Dopo il successo sul Pescara, Danilo Soddimo ha parlato ai taccuini della stampa: "Avevamo da poco preso il pareggio che ci sarebbe stato stretto. Volevamo la vittoria e per fortuna è arrivata. L’azione è stata anche molto bella e io ho soltanto dovuto spingerla dentro. Penso che era ora di segnare il primo gol con la maglia del Pisa - riporta TuttoPisa.com -. Dobbiamo fare ancora tanta strada e anche io devo crescere perchè ho fatto vedere poco sin qui. Sono sicuro che tireremo fuori qualcosa di buono. L’approccio dopo tanto tempo di pausa è stato positivo in queste due partite, ma avevo pochi dubbi perchè ci siamo allenati sempre bene con serietà; stiamo raccogliendo quanto fatto in questi mesi e ripartire così è stato fondamentale. Lo Spezia è una squadra da battere perchè se la giocheranno fino in fondo, sono una squadra tosta. Abbiamo guadagnato qualche punto su quelle dietro e così va bene. Abbiamo tanti giocatori bravi e la gestione del mister dello staff è fantastica, vedo una coesione che non vedevo da tempo e mi piace molto. Dedico questo gol a mia figlia Ginevra".