Pisa, sospesa l'attività agonistica. La raccomandazione del club: "Restiamo a casa"

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Pisa fa sapere che "si unisce all’appello rivolto a tutti di rispettare le disposizioni delle Autorità!

Restiamo a casa!

Solo così potremo aiutare davvero tutte quelle persone (medici, infermieri, forze dell’ordine, protezione civile, addetti ai servizi essenziali, ecc…) che stanno lottando in prima linea per far rientrare questa emergenza

Anche noi ci siamo fermati. La nostra attività è al momento sospesa ma continueremo a farvi compagnia sui nostri canali ufficiali, web e social!

E per questo, in attesa di poter tornare alla normalità e di poter correre dietro ad un pallone con indosso i nostri colori vi invitiamo a seguirci virtualmente.

Un invito che abbiamo esteso anche a tutti i tesserati del nostro settore giovanile e alle loro famiglie con l’auspicio che vengano sempre rispettati i dettami presenti nel Codice Etico del Pisa Sporting Club e che ogni mezzo di comunicazione venga utilizzato in modo corretto e consapevole

Forza Pisa! Tutti insieme ce la faremo".