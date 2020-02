Pisa, Taddei: "La squadra è viva, giusto l'atteggiamento"

© foto di Giuseppe Scialla

A margine del pareggio conquistato dal Pisa contro il Chievo Verona, parla Riccardo Taddei commendando così il match: “E’ stata una bella partita dal punto di vista dell'intensità e dal punto di vista tecnico-tattico. E’ stata giocata bene da entrambe le squadre. eravamo partiti bene dando pressione al Chievo, ma abbiamo subito gol, in fuorigioco, alla prima occasione, quindi abbiamo dovuto rincorrere. Un lieve contraccolpo lo abbiamo subito, loro sono forti, ma poi abbiamo fatto quello che sappiamo e li abbiamo contenuti bene, il risultato era aperto a tutte le soluzioni. il pari è stato il giusto premio per quanto prodotto”. Precisa il secondo di D’Angelo: “La squadra è viva, lotta col giusto atteggiamento e fa quello che prepariamo in settimana”.

In conclusione sulla scelta di non far partire Soddimo, De Vitis e Marconi dal primo minuto: “Soddimo, De Vitis e Marconi in panchina? Ci sono vari motivi per cui vengono operate queste scelte: De Vitis e Soddimo non erano al top della condizione, mentre Marconi è giusto portarlo prima, ma gradualmente quando avrà raggiunto la condizione ottimale”.