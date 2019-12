Pisa, Taddei: "Vedo il bicchiere mezzo pieno, partita di carattere"

Fonte: tuttopisa.com

A margine del pari tra Pisa e Frosinone, è il vice di Luca D'Angelo, Riccardo Taddei, a presentarsi in sala stampa. Queste le sue considerazioni: "Vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto una partita di carattere e aggressività. Abbiamo costretto una squadra costruita per vincere a difendersi e questa è una nota di merito. Ci è mancata un po’ di qualità anche perché venivamo da due sconfitte e non c’era la massima serenità però abbiamo compensato alla grande. Non ho visto grossi errori, la squadra ha difeso bene da squadra concedendo poco. Un paio di situazioni le concede chiunque contro una squadra. Possiamo essere soddisfatti, abbiamo giocato molto nella metà campo avversaria, è stata una buona partita. Abbiamo scelto di giocare con due attaccanti rapidi perché loro avevano tre difensori molto forti fisicamente. Ci è mancato qualcosa nella fase di finalizzazione ma i ragazzi hanno fatto tutto quello che gli è stato chiesto. Siamo stati sfortunati con le squalifiche nelle ultime partire ma dobbiamo pensare positivo e ribellarci alle avversità senza piangersi addosso. Questa è la forza di questa squadra. Gucher mezzala è una idea che porteremo avanti perché ha grandi qualità offensive, Marin è un giocatore molto duttile e oggi ha fatto una partita eccezionale".