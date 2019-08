Pisa, tegola Moscardelli: incerti i tempi di recupero dell'attaccante

© foto di Uff. Stampa Arezzo

Tegola in attacco per il Pisa, con Davide Moscardelli che, a seguito di trauma contusivo al piede sinistro riportato durante l’allenamento di mercoledì, è stato sottoposto ieri a esami diagnostici che hanno evidenziato una piccola frattura composta del quinto metatarso. L'attaccante ha immediatamente iniziato le previste terapie riabilitative, e nei prossimi giorni sarà costantemente monitorato: tra due settimane nuovi esami diagnostici per valutare i tempi di rientro in gruppo.