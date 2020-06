Pisa, trovato l'accordo coi giocatori per la riduzione degli stipendi. La nota del club

vedi letture

Il Pisa Sporting Club comunica di aver raggiunto un accordo con tutti i propri tesserati (calciatori della Prima Squadra, staff tecnico e dirigenziale con contratto sportivo) per la riduzione dei compensi spettanti in relazione alla stagione agonistica 2019-2020.

Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome della proprietà e in rappresentanza dell’intero Consiglio di Amministrazione, desidera esprimere il proprio ringraziamento ai tesserati del Club per il senso di responsabilità dimostrato in un periodo così difficile per tutto il Paese a seguito dell’emergenza Covid-19