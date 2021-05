Pisa, tutti convocati per Brescia. Assenti solo gli squalificati Marconi, Mazzitelli e Gucher

È subito vigilia per il Pisa Sporting Club in partenza per l’ultima trasferta della stagione.

La squadra nerazzurra ha completato questa mattina la preparazione in vista del match esterno con il Brescia in programma domani (ore 14.00) allo Stadio “Rigamonti”. Capitan Gucher e compagni sono scesi in campo all’Arena Garibaldi per effettuare la consueta rifinitura: riscaldamento aerobico, lavoro tattico suddiviso per reparti e partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto prima di passare alle consuete esercitazioni sui calci piazzati.

Al termine dell’allenamento tutti i calciatori a disposizione si sono diretti in pullman verso la Lombardia per raggiungere la sede del ritiro pregara. Ricordiamo che il Pisa dovrà fare a meno per squalifica dei calciatori Robert Gucher, Luca Mazzitelli e Michele Marconi.