Pisa, Vido: "Contento soprattutto per la vittoria: serviva per darci morale e punti"

Al termine della gara contro il Perugia, vinta dai nerazzurri grazie al suo gol, Luca Vido ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione del redivivo Pisa: "Sono molto contento, soprattutto per la vittoria che serviva per darci morale e punti. Ci voleva anche per me questo gol, lo cercavo da tanto, ho lavorato tanto per tornare a segnare. Un po' mi dispiace di averlo fatto contro il Perugia, perché l'anno scorso sono stato benissimo, ho solo bei ricordi. Ora però penso solo al Pisa.

Dopo tanti mesi senza gol, che sensazione ti ha dato segnare, specialmente in questo stadio? "Tornare al gol all'Arena Garibaldi è stata un'emozione grandissima, perché qua ho fatto i primi due gol da professionista, e trovarlo oggi, in una partita così importante, che ha regalato i 3 punti al Pisa, è un orgoglio ancora più grande."

Partita fondamentale per uscire dalla zona calda. Ora Crotone e Livorno: "Sono due partite difficilissime, il Crotone è una grande squadra e il derby è sempre il derby. Noi pensiamo già alla prossima, ci riposiamo stasera ma già da domani saremo al lavoro per la gara di martedì. Puntiamo sicuramente alla salvezza. I tifosi sono stati incredibili sia oggi che la scorsa gara, ci hanno sempre sostenuto, quindi questa vittoria va anche a loro, che ci hanno sempre aiutato".