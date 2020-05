Pisa, Vido: "Voglio ripagare la fiducia in campo. Ma tornare a giocare non dipende da noi"

L'attaccante del Pisa Luca Vido intervistato da DAZN ha parlato della propria situazione in questo lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, del suo presente e del futuro: “Sono sempre rimasto a casa rispettando la quarantena. Ora la cosa comincia un po' a pesare perché non si riesce a vedere la fine di tutto. A Crotone mi sono trovato bene, ma non sono riuscito a trovare continuità per via della presenza di Simy, che segnava tanto, e Messias, una vera scoperta. Potevo certamente sfruttare qualche occasione in maniera migliore poi a gennaio ho deciso di andare a giocare, anche se il Crotone mi avrebbe tenuto, ed eccomi al Pisa. Questo club ha dimostrato grande fiducia in me e sono contento di questo, spero di poter ringraziare tutti dando il mio contributo in campo. Spero che il campionato riparta, ma sono decisioni che vanno prese in alto e su cui noi possiamo fare poco. Bisogna aspettare che tutto venga messo in sicurezza prima di riprendere. - continua Vido parlando anche dell'Atalanta – Si tratta di un progetto solido, condotto da persone competenti anche se non so in quanti credessero di poter raggiungere certi traguardi. Futuro? Ambisco a giocare nuovamente in Serie A, ma per farlo devo dare il massimo in allenamento e in partita”.