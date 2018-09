Pistoiese, Pagnini: "Che emozione vestire la maglia della propria città"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Claudia Marrone

Jacopo Pagnini arriva a Pistoia con un doppio stimolo. Un'esperienza nuova e, soprattutto, giocare per la prima volta nella squadra della città dove è nato. Il portiere classe '97, come riportato da pistoiasport.com, ha dichiarato: “Giocare per la squadra della propria città è fantastico e potrò stare nello stadio dove ho visto la mia prima partita di calcio: già ci sono due portieri forti ma il vestire la maglia arancione per me deve essere la motivazione in più per trovare spazio. Come mai via da Lucca? L’arrivo di Falcone non c’entra niente: fra l’altro eravamo insieme anche a Gavorrano ma siamo in buonissimi rapporti. Solo che quando si è aperta questa chance ho subito accettato con entusiasmo”.