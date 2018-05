Play-out Serie B, l'andata di Entella-Ascoli finisce a reti inviolate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finisce a reti inviolate l'andata del match valido per i play-out di Serie B tra Virtus Entella e Ascoli. Giovedì sera il ritorno al Del Duca, dove i bianconeri potranno giocare per due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica ottenuto in campionato.

Clicca nel link in calce per la diretta testuale di TMW della partita