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Serie B

Play-out Serie B, l'andata di Entella-Ascoli finisce a reti inviolate

24.05.2018 22:27 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 2718 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finisce a reti inviolate l'andata del match valido per i play-out di Serie B tra Virtus Entella e Ascoli. Giovedì sera il ritorno al Del Duca, dove i bianconeri potranno giocare per due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica ottenuto in campionato.

Clicca nel link in calce per la diretta testuale di TMW della partita
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