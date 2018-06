Playoff B, Gazzetta dello Sport: "Frosinone e Palermo in finale col pari"

"Palermo e Frosinone in finale col pareggio". Questo il titolo che propone La Gazzetta dello Sport nelle proprie pagine sportive, in vista del ritorno delle semifinali playoff di Serie B. Domani si gioca Palermo-Venezia alle 18.30 e Frosinone-Cittadella alle 21. Con il doppio 1-1 dell’andata Frosinone e Palermo, squadre meglio piazzate in campionato, vanno in finale con il pari al 90’ (niente supplementari). Cittadella e Venezia, dunque, sono obbligati vincere.