Playoff Serie B, al Penzo un pari che serve al Palermo: 1-1 col Venezia

© foto di Federico Gaetano

Un pari che serve più al Palermo: al Penzo la gara tra siciliani e Venezia finisce con il risultato di 1-1. Di La Gumina al 53' per il Palermo e Marsura al 57' per il Venezia le due reti, entrambe nella ripresa. Si ritorna in campo il 10 al Barbera, con il Palermo che potrà giocare per due risultati su tre, sfruttando il vantaggio del miglior piazzamento in campionato.