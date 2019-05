Playoff serie B, il Cittadella vince il primo round: 2-0 al Verona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vince ancora il Cittadella. La squadra di Venturato rifila due reti al Verona nella finale d'andata dei playoff di serie B ed ora sogna in grande. Apre le marcature Diaw dopo appena sei minuti con un preciso colpo di testa su cross di Rizzo. Il Verona carica a testa bassa alla ricerca del pareggio, ma il gol non arriva. Nella ripresa il Cittadella trova la seconda rete: ancora una volta segna Diaw, che calcia al volo dopo l'anticipo di Silvestri su Moncini. Nel finale il Verona ha una colossale occasione per accorciare, ma la girata di Pazzini si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta Lee calcia al volo, ma Paleari si supera e chiude lo specchio. Il Cittadella vince 2-0 ed adesso sogna in grande: l'Hellas dovrà compiere una bella impresa nella gara di ritorno, in programma domenica 2 giugno al Bentegodi.