Playoff Serie B, si fa dura per il Venezia: al 45' il Palermo è avanti 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si fa dura, durissima, per il Venezia di Filippo Inzaghi. Dopo l'1-1 nella partita d'andata, i lagunari si trovano adesso sotto 1-0 contro il Palermo al duplice fischio dell'arbitro Aureliano. Fin qui sta decidendo l'incontro un'autorete di Domizzi ad inizio partita, ma ricordiamo che il Venezia è costretto a vincere perché in caso di parità subirebbe la sconfitta per peggior piazzamento nella stagione regolare. Serve un'impresa ai lagunari, mentre adesso il Palermo deve difendere quanto di buono costruito finora.