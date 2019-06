Playout Serie B, 1-0 dopo i supplementari: Venezia-Salernitana ai rigori

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Né Venezia né Salernitana sono riuscite a guadagnarsi la salvezza nei tempi regolamentari, e devono ricorrere ai rigori. Terminata infatti 1-0 la partita di ritorno al Penzo in favore dei lagunari (gol di Modolo), dopo il 2-1 amaranto a Salerno. Saranno dunque i calci di rigori a decretare l'ultima retrocessa in Serie C.